В Гааге состоялось первое заседание совета Реестра убытков, нанесенных агрессией россии против Украины

В Гааге прошло первое заседание совета Реестра убытков, причиненных агрессией российской федерации против Украины. Об этом сообщило Министерство юстиции, передает УНН.

Детали

Заместитель Министра юстиции Украины Ирина Мудра, которая приняла участие в заседании, отметила, что одним из главных направлений текущей работы Реестра убытков является установление правил и процедур по категориям убытков. По ее словам, без категоризации убытков Реестр не сможет работать на полную мощность.

Напомним

1 декабря 2023 года года Кабинет Министров поддержал предложения Минюста о создании программного обеспечения Реестра убытков, причиненных агрессией российской федерации против Украины. Также были согласованы категории ущерба, убытков и потерь, которые будет предлагать правительство для утверждения советом реестра. Далее по процедуре должна заработать комиссия по присуждению выплат и организована работа Компенсационного фонда.

Ранее Совет Европы сообщал, что в работе Реестра убытков будут участвовать 43 страны и Евросоюз. Сообщалось, что Реестр будет базироваться в Гааге, и он будет реестром доказательств и исков о возмещении, убытков или ущерба, причиненных всем заинтересованным физическим и юридическим лицам, а также государству Украина международно противоправными действиями россии в Украине или против нее. Ожидается, что Реестр начнет принимать претензии в первом квартале 2024 года.