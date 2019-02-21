В Эстонии нашли причину случайного пуска ракеты, но не саму ракету

Случайный запуск ракеты самолетом ВВС Испании над Эстонией в 2018 году произошел из-за ошибки пилота. К такому выводу пришла межведомственная следственная группа по завершении расследования инцидента.

Инцидент не стал причиной возникновения угрозы для полетов гражданской авиации, так как коридоры для гражданских самолетов всегда устанавливаются в стороне от зон совершения учебных военных полетов.

Саму ракету или ее осколки до сих пор найти не удалось. Поэтому Минобороны просит местное население сообщать о подозрительных объектах на земле и не приближаться к ним.

Напомним, подразделение ВВС Испании в Эстонии приостановило полеты в связи со случайным запуском ракеты "воздух-воздух" в небе над республикой.