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Испанский истребитель по ошибке запустил над Эстонией боевую ракету

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 августа. УНН. Подразделение ВВС Испании в Эстонии приостановило полеты в связи со случайным запуском ракеты “воздух-воздух” в небе над республикой. Об этом сообщил министр обороны Эстонии Юри Луйк, информирует УНН.

“До выяснения ситуации испанские истребители выведены из готовности, — цитирует его информагентство BNS. — Вместо них миссию продолжит подразделение Португалии, Испания сейчас в запасе”.

“Речь идет о крайне редком и заслуживающем сожаления инциденте, — добавил министр. — Самое главное — обеспечить безопасность и в сотрудничестве с союзниками выяснить обстоятельства случившегося, чем вооруженные силы сейчас активно занимаются”.

По данным штаба Сил обороны Эстонии, инцидент произошел рядом с городом Отепя, над территорией для проведения военных учений. Сейчас специалисты уточняют траекторию полета ракеты, её местоположение и статус. Самолет ВВС Испании Eurofighter ошибочно выпустил во время полета боевую ракету класса “воздух-воздух” AMRAAM.

Ракета наполнена взрывчатым веществом, ее длина 3,7 м, диаметр 18 см. В ракеты есть режим самоуничтожения, но военные не исключают, что она упала на землю, вероятно, в 40 км к северу от города Тарту.

Силы обороны начали операцию по поиску ракеты. Жителей, случайно обнаружили снаряд, призывают не трогать его, а отойти подальше и немедленно сообщить о находке ВВС Эстонии. Министерство обороны Испании уже начало расследование причин инцидента.

Напомним, на шведском острове Бьорк вспыхнул пожар в результате запуска сигнальной ракеты с лодки, у которого были обнаружены технические проблемы и он требовал помощи.

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