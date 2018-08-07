Іспанський винищувач помилково запустив над Естонією бойову ракету
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Підрозділ ВПС Іспанії в Естонії призупинило польоти у зв’язку з випадковим запуском ракети “повітря-повітря” в небі над республікою. Про це повідомив міністр оборони Естонії Юрі Луйк, інформує УНН.
“До з’ясування ситуації іспанські винищувачі виведені з готовності, — цитує його інформагенція BNS. — Замість них місію продовжить підрозділ Португалії, Іспанія зараз у запасі”.
“Мова йде про вкрай рідкісний і заслуговуючий жалю інцидент, — додав міністр. — Найголовніше — забезпечити безпеку і у співпраці з союзниками з’ясувати обставини того, що сталося, чим збройні сили зараз активно займаються”.
За даними штабу Сил оборони Естонії, інцидент стався поруч із містом Отепя, над територією для проведення військових навчань. Зараз фахівці уточнюють траєкторію польоту ракети, її місце розташування і статус. Літак ВПС Іспанії Eurofighter помилково випустив під час польоту бойову ракету класу “повітря-повітря” AMRAAM.
Ракета наповнена вибуховою речовиною, її довжина 3,7 м, діаметр 18 см. У ракети є режим самознищення, але військові не виключають, що вона впала на землю, імовірно, в 40 км на північ від міста Тарту.
Сили оборони почали операцію з пошуку ракети. Жителів, які випадково виявили снаряд, закликають не чіпати його, а відійти подалі і негайно повідомити про знахідку ВВС Естонії. Міністерство оборони Іспанії вже почало розслідування причин інциденту.
Нагадаємо, на шведському острові Бйорке спалахнула пожежа внаслідок запуску сигнальної ракети з човна, у якого були виявлені технічні проблеми і він вимагав допомоги.