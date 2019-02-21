В Естонії знайшли причину випадкового пуску ракети, але не саму ракету

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Естонія закінчила розслідування випадку з несанкціонованим запуском ракети іспанським літаком під час навчання НАТО в Балтійському морі в серпні минулого року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони Естонії.