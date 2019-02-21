В Естонії знайшли причину випадкового пуску ракети, але не саму ракету

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Естонія закінчила розслідування випадку з несанкціонованим запуском ракети іспанським літаком під час навчання НАТО в Балтійському морі в серпні минулого року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони Естонії.

Випадковий запуск ракети літаком ВПС Іспанії над Естонією в 2018 році відбувся через помилки пілота. До такого висновку дійшла міжвідомча слідча група по завершенні розслідування інциденту.

Інцидент не став причиною виникнення загрози для польотів цивільної авіації, так як коридори для цивільних літаків завжди встановлюються в стороні від зон здійснення навчальних військових польотів.

Саму ракету або її уламки досі знайти не вдалося. Тому Міноборони просить місцеве населення повідомляти про підозрілих об'єктах на землі і не наближатися до них.

Нагадаємо, підрозділ ВПС Іспанії в Естонії призупинило польоти у зв’язку з випадковим запуском ракети "повітря-повітря" в небі над республікою 7 серпня 2018 року.

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