В Эстонии рассказали, сколько за полтора года словили нелегально работающих украинцев

"С 11 июня 2017 по 1 октября 2018 года возможностью приехать в Эстонию без визы воспользовались 15 982 гражданина Украины. Из них 290 нарушили условия трудоустройства в Эстонии", - сообщили в издании.



По данным МВД, на которые ссылается ресурс, в указанный период предписание покинуть Эстонию получили 286 граждан Украины.



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В указанный период разрешение на краткосрочную работу получили 14 959 граждан Украины, 3287 украинских граждан оформили в Эстонии срочный вид на жительство c правом на работу.



Также в период с 11 июня 2017 по 1 октября 2018 года в отношении находящихся в Эстонии на основании закона об иностранцах в отношении граждан Украины было возбуждено 380 дел о проступке. В 80 случаях суть проступка заключалась в том, что иностранец находился в Эстонии без законных оснований, в 29 случаях - не только находился в стране без законных оснований, но еще и работал, а в 271 случае речь шла о нарушении условий трудоустройства в Эстонии.



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Напомним, одна из компаний в польском Варминско-Мазурском воеводстве нелегально трудоустроила 346 иностранцев.



Поляки подали на четверть меньше заявлений о намерении трудоустроить украинцев.