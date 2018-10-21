В Естонії розповіли, скільки за півтора року зловили нелегально працюючих українців
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Протягом півтора року в Естонії виявили 290 громадян України, які порушили умови працевлаштування країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на ERR.
"З 11 червня 2017 по 1 жовтня 2018 року можливістю приїхати до Естонії без візи скористалися 15 982 громадянина України. З них 290 порушили умови працевлаштування в Естонії", - повідомили у виданні.
За даними МВС, на які посилається ресурс, в зазначений період припис залишити Естонію отримали 286 громадян України.
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У зазначений період дозвіл на короткострокову роботу отримали 14 959 громадян України, 3287 українських громадян оформили в Естонії терміновий вид на проживання c правом на роботу.
Також в період з 11 червня 2017 по 1 жовтня 2018 року у відношенні громадян України, які знаходяться в Естонії на підставі закону про іноземців було порушено 380 справ про проступок. У 80 випадках суть проступку полягала в тому, що іноземець перебував в Естонії без законних підстав, в 29 випадках - не тільки знаходився в країні без законних підстав, але ще і працювали, а в 271 випадку мова йшла про порушення умов працевлаштування в Естонії.
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Нагадаємо, одна з компаній в польському Вармінсько-Мазурському воєводстві нелегально працевлаштувала 346 іноземців.
Поляки подали на чверть менше заяв про намір працевлаштувати українців.