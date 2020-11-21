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В Эстонии министр образования подал в отставку из-за скандала со служебным авто

Киев  •  УНН

 • 14890 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Министерка образования и науки Эстонии Майлис Репс в пятницу, 20 ноября, написала заявление об отставке, передает УНН со ссылкой на DW.

“Я попала под сильное давление, пытаясь совместить роли министра и матери. Признаю, что допустила ошибку и прошу за нее прощения”, — написала 45-летняя Репс на своей странице в Facebook.

Ранее эстонское бульварное издание Õhtuleht опубликовала материал о том, что водитель министерства на своем авто неоднократно завозил детей министра в школу и из школы домой — и во время всех этих поездок министра в машине не было.

Репс, которая воспитывает сама шестерых детей, после публикации этого материала признала факт использования служебного автомобиля в личных целях. Впрочем, несмотря на это, она продолжила оставаться на своей должности. Но после усиления общественного давления она решила подать в отставку.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас, который выступал в поддержку министра при развитии этого скандала, с сожалением принял ее отставку.

Напомним, 9 ноября в отставку подал министр внутренних дел Эстонии Март Хельме из-за критики в его адрес после заявлений о “фальсификации” выборов в США и оскорбительных слов в адрес избранного президента США Джо Байдена. Также ранее он выступил с неоднозначной заявлением о том, что не одобряет массовой трудовой миграции из Украины в Эстонию из-за того, что украинцы говорят на русском.

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