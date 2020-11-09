Скандальний глава МВС Естонії покине свою посаду після коментарів про вибори у США

“Вчора ввечері, дивлячись на наклеп і брехню (яка звучала від інших естонських політиків), я вирішив піти у відставку, — сказав він. — Я просто ситий по горло. Я не зробив нічого, що могло б поставити під загрозу безпеку, я не сказав нічого, що не сказали б всі американські вільні ЗМІ”.

8 листопада в ефірі радіостанції TRE віце-голова КНП назвав, передає Delfi, Джозефа Байдена і його сина Хантера “корумпованими типами”, а міністр фінансів Мартін Хельме заявив, що результати виборів президента США фальсифіковані. Прем’єр-міністр Естонії Юрі Ратас пізніше назвав ці висловлювання абсурдними і закликав “негайно припинити підривати відносини Естонії та США”. Президентка країни Керсты Кальюлайд повідомила, що має намір скликати раду з державної оборони через ці заяви.

Відзначимо, що глава МВС Естонії неодноразово робив скандальні заяви. Раніше в передачі “Räägime asjast” на комерційній радіостанції TRE Raadio сказав про фінську прем’єрку: “Я в зв’язку з цим нагадав би слова Володимира Ульянова-Леніна про те, що будь-яка куховарка може стати міністром, або як він там висловився. А ось тут ми якраз і бачимо, як продавчиня піднялася до прем’єр-міністра, а також як деякі інші вуличні активісти і неосвічені люди також вибилися в члени уряду”.

Також на початку вересня 2019 року він наказав розібратися, чи можна скасувати безвізовий режим для громадян України, які масово приїжджають до Естонії.