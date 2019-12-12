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В "Энергоатоме" провели ряд обысков: что известно

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. В ГП "Энергоатом" провели ряд обысков для проверки факта закупки оборудования для АЭС по завышенным ценам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

"11 декабря 2019 года следователи Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины провели ряд обысков в ГП НАЭК "Энергоатом", по месту работы и жительства должностных лиц госпредприятия, которые могут быть причастны к закупке оборудования и монтажным работам для некоторых АЭС Украины по завышенным ценам", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2017-2018 годах некоторые коммерческие структуры поставили специализированные клапаны на общую сумму почти 40 млн грн, предварительно приобретя их у производителей по цене в четыре раза меньше.

"С целью искусственного завышения стоимости продукции было изготовлено псевдодоговоры купли-продажи, бухгалтерскую и налоговую отчетность, использовано цепь предприятий "транзитеров", - отметили в пресс-службе.

Указано, что сейчас принимаются неотложные меры для скорейшего привлечения виновных к ответственности и возмещения ущерба государству. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 6 декабря Премьер-министр Украины Алексей Гончарук представил нового президента "Энергоатома".

Также напомним, 3 октября Высший антикоррупционный суд отложил рассмотрение дела по обвинению экс-народного депутата Николая Мартыненко и других лиц, подозреваемых в незаконном завладении средств ГП "НАЭК "Энергоатом" в сумме более 6,4 млн евро.

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