В “Енергоатомі” провели низку обшуків: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. В ДП “Енергоатом” провели низку обшуків для перевірки факту закупівлі обладнання для АЕС за завищеними цінами. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Генеральної прокуратури України.
“11 грудня 2019 року слідчі Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України провели ряд обшуків у ДП НАЕК „Енергоатом“, за місцем роботи та проживання посадовців держпідприємства, які можуть бути причетними до закупівлі обладнання та монтажних робіт для деяких АЕС України за завищеними цінами”, — йдеться у повідомленні.
За версією слідства, у 2017-2018 роках окремі комерційні структури поставили спеціалізовані клапани на загальну суму майже 40 млн грн, попередньо придбавши їх у виробників за ціною, що в чотири рази менша.
“З метою штучного завищення вартості продукції було виготовлено псевдодоговори купівлі-продажу, бухгалтерську та податкову звітність, використано ланцюг підприємств “транзитерів”, — зазначили в пресслужбі.
Вказано, що наразі вживаються невідкладні заходи для якнайшвидшого притягнення винних до відповідальності та відшкодування збитків державі. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, 6 грудня Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук представив нового президента “Енергоатому”.
Також нагадаємо, 3 жовтня Вищий антикорупційний суд відклав розгляд справи за обвинуваченням екснародного депутата Миколи Мартиненка та інших осіб, підозрюваних у незаконному заволодінні коштів ДП “НАЕК “Енергоатом” у сумі понад 6,4 млн євро.