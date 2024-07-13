Прокуроры обвинили как минимум двоих из осужденных в принадлежности к преступной группировке Лос Лобос, признанной террористической.

Пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Пять человек, осужденных за убийство в Эквадоре кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио, застреленного в Кито в августе 2023 года, были приговорены к тяжелым тюремным срокам.

Ангуло и Кастильо были приговорены к 34 годам и восьми месяцам. Эрик Рамирес, Виктор Флорес и Александра Чимбо были приговорены к 12 годам. – сообщают СМИ.

Детали

Согласно приговору, Виктор Флорес отвечал за обеспечение безопасности мотоцикла, на котором ехал киллер, стрелявший в Вильявисенсио, а Александра Чимбо должна была предупредить стрелков об отъезде кандидата. Эрик Рамирес, со своей стороны, позаботился о логистике на месте убийства.

Справка

9 августа 2023 года оппозиционный кандидат в президенты, экс-журналист Фернандо Вильявисенсио, был убит выстрелом в голову, покидая предвыборное собрание в Кито, за несколько дней до первого тура выборов, на которых он был одним из главных фаворитов.

Дополнение

Прокуроры причислили по меньшей мере двух из тех, кого судили, в принадлежности к преступной группировке Лос Лобос - одной из 22 преступных группировок, внесенных в список террористов президентом Даниэлем Нобоа.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что по меньшей мере восемь человек погибли и еще восемь получили ранения в результате вооруженного нападения в портовом городе Гуаякиль, Эквадор.