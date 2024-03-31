Новая волна насилия в Эквадоре: по меньшей мере восемь человек погибли на территории, где действует чрезвычайное положение

По меньшей мере восемь человек погибли и восемь получили ранения во время нападения на юго-западе Эквадора, где с января 2024 года действует чрезвычайное положение, чтобы сдержать рост насилия. Об этом передает УНН, со ссылкой на Rádio e Televisão de Portugal.

Детали

По меньшей мере восемь человек погибли и еще восемь получили ранения в результате вооруженного нападения на юго-западе Эквадора в субботу 30 марта.

По предварительным данным, восемь погибших и восемь раненых - сообщили в полиции.

Указывается, что "пострадавшие находятся под охраной полиции".

Согласно официальной информации, вечером в субботу, несколько вооруженных людей открыли огонь из автомобиля по группе людей в портовом городе Гуаякиль. Два человека были "убиты мгновенно", другие умерли "от тяжести полученных ранений".

Провинция Гуаяс является одной из наиболее пострадавших от насилия в Эквадоре.

В пятницу в районе Аямпе, в прибрежной провинции Манаби, было похищено 11 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних.

Власти обнаружили тела пятерых похищенных взрослых с огнестрельными ранениями, а еще один взрослый и несовершеннолетние остались живы.

Напомним,

Президент Эквадора Даниэль Нобоа призывает страны Латинской Америки к сотрудничеству в борьбе с наркоторговлей, называя ее региональной и глобальной проблемой. Он также намерен экстрадировать иностранных заключенных, чтобы разгрузить переполненные эквадорские тюрьмы.

Колумбия попросила аргентинских дипломатов покинуть страну после того, как президент Аргентины Хавьер Милеи назвал своего колумбийского коллегу убийцей и террористом. В январе Колумбия отозвала своего посла из Аргентины после аналогичных заявлений Милеи.

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