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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Донецкой области из-за обстрелов рф возник пожар на шахте, непогода привела к новым обесточиваниям в двух областях - Минэнерго

В Донецкой области из-за обстрелов рф возник пожар на шахте, непогода привела к новым обесточиваниям в двух областях - Минэнерго

Киев  •  УНН

10 июля 2024, 09:19  •  22895 просмотра

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Из-за российских обстрелов произошел пожар на шахте в Донецкой области, а непогода вызвала новые отключения электроэнергии в Сумской и Херсонской областях.

В Донецкой области из-за вражеского обстрела возник пожар на шахте, обошлось без пострадавших. Вследствие непогоды есть новые обесточивания в Сумской и Херсонской областях, сообщили в среду в Минэнерго, передает УНН

Детали 

Как сообщили в Минэнерго, в Донецкой области из-за обстрела возник пожар на шахте. Возгорание было ликвидировано работниками шахты. Отмечается, что людей в шахтах не было. Никто не пострадал.

Кроме того, сообщается, что в Полтавской области во время воздушной тревоги выключалась высоковольтная воздушная линия,  обесточивалось оборудование на нескольких подстанциях. При осмотре, как отмечается, обнаружили обрыв проводов. 

По данным Минэнерго, в результате непогоды есть новые обесточивания в Сумской и Херсонской областях. Из-за боевых действий и технарушений обесточены 528 населенных пунктов. 

Графиков отключений на фоне жары будет больше после обеда, в Ровенской области ликвидируют последствия атаки рф на энергетику - Укрэнерго10 июля 2024, 07:37 • 27564 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоВойна
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
khersonskaya-oblastХерсонская область
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