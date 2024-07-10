В Донецкой области из-за обстрелов рф возник пожар на шахте, непогода привела к новым обесточиваниям в двух областях - Минэнерго

В Донецкой области из-за вражеского обстрела возник пожар на шахте, обошлось без пострадавших. Вследствие непогоды есть новые обесточивания в Сумской и Херсонской областях, сообщили в среду в Минэнерго, передает УНН.

Детали

Как сообщили в Минэнерго, в Донецкой области из-за обстрела возник пожар на шахте. Возгорание было ликвидировано работниками шахты. Отмечается, что людей в шахтах не было. Никто не пострадал.

Кроме того, сообщается, что в Полтавской области во время воздушной тревоги выключалась высоковольтная воздушная линия, обесточивалось оборудование на нескольких подстанциях. При осмотре, как отмечается, обнаружили обрыв проводов.

По данным Минэнерго, в результате непогоды есть новые обесточивания в Сумской и Херсонской областях. Из-за боевых действий и технарушений обесточены 528 населенных пунктов.

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