В Днепровскую ГЭС попали 8 ракет, поражения очень значительные - представитель Офиса Генпрокурора

В Днепровскую ГЭС попали 8 ракет, поражения очень значительные, заявил в пятницу в эфире телемарафона руководитель департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов, пишет УНН.

Сегодня Запорожье было под самой массовой атакой - только в саму ГЭС попали 8 раз, то есть 8 ракет, которые попали в этот чрезвычайно важный для Украины объект, который содержит не только энергетическую мощную составляющую, но и выполняет другие функции. И все мы понимаем возможные последствия - Украина уже переживала последствия от поражения похожего объекта. Сейчас, насколько я знаю, по данным, которые мы получили, опасности для граждан нет, объект действительно выведен из строя. Я надеюсь, что наши коллеги из других ведомств сделают все возможное для его восстановления, но поражения очень значительные