Ночью защитники неба уничтожили 2 вражеские ракеты на Днепропетровщине, в то время как агрессор продолжал атаковать Никопольский район беспилотниками-камикадзе и тяжелой артиллерией, ранив 79-летнюю женщину и повредив инфраструктуру, пятиэтажку, частный дом и 2 автомобиля.
Ночью защитники неба уничтожили в области 2 вражеские ракеты. вечером агрессор продолжал бить по Никопольщине. Целился по району и с самого утра. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Враг атаковал дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией. Под ударом были Никополь, Покровская и Мировская громады.
Пострадала 79-летняя женщина. Будет лечиться амбулаторно.
Повреждена инфраструктура. А еще - пятиэтажка, частный дом и 2 авто.
Количество пострадавших на Днепропетровщине возросло до 63 - ОВА8 июля 2024, 13:09 • 25984 просмотра