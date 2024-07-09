Ночью защитники неба уничтожили в области 2 вражеские ракеты. вечером агрессор продолжал бить по Никопольщине. Целился по району и с самого утра. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Враг атаковал дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией. Под ударом были Никополь, Покровская и Мировская громады.

Пострадала 79-летняя женщина. Будет лечиться амбулаторно.

Повреждена инфраструктура. А еще - пятиэтажка, частный дом и 2 авто.

Количество пострадавших на Днепропетровщине возросло до 63 - ОВА