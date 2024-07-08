В результате вражеской атаки по Днепропетровщине пострадало 63 человека, а погибло 11. Об этом сообщил заместитель начальника Днепропетровской ОВА Юрий Яндульский в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Количество пострадавших возросло до 63, в общем в области 11 человек погибло, а именно один человек в Днепре, а 10 в Кривом Роге. Те, пять человек, которые пострадали в Днепре находятся в тяжелом состоянии в медицинских учреждениях. Еще 4 пострадавших в Кривом Роге находятся на амбулаторном лечении - говорит Яндульский.

Напомним

Враг массированно атаковал ракетами Днепропетровскую область. В Кривом Роге Днепропетровской области в результате ракетного удара российских войск известно о 11 погибших.