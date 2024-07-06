Спасатели завершили разбирать завалы многоэтажки в Днепре, которую враг разбил более недели назад. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

"Работали круглосуточно. Вывезли почти 2000 т строительного мусора. Из-за той атаки, к сожалению, погибли три человека. 12 - пострадали. Трое из них до сих пор в больнице. Соболезнования семьям жертв атаки. Скорейшего выздоровления пострадавшим", - сообщил Лысак.

Председатель ОВА также поблагодарил всех, кто в тот трагический вечер и все время после помогал. Чрезвычайникам, медикам, коммунальщикам, благотворителям.

После атаки на Днепр возросло количество погибших. Ночью враг атаковал Никополь: без жертв