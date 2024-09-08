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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Днепре сожгли служебное авто главы патронатной службы 93-й бригады

В Днепре сожгли служебное авто главы патронатной службы 93-й бригады

Киев  •  УНН

8 сентября 2024, 19:49  •  3151 просмотра

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Неизвестные подожгли автомобиль Алины Карнауховой, главы патронатной службы 93-й бригады «Холодный Яр». Правоохранители открыли уголовное производство, это не первый случай поджога авто военнослужащих этой бригады.

В Днепре сожгли служебную машину Алины Карнауховой. Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко, передает УНН.

Детали

В Днепре неизвестные сожгли служебную машину главы патронатной службы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Алины Карнауховой. 

Правоохранители уже открыли уголовное производство по этому инциденту.

Напомним

К сожалению, это не первый случай поджога автомобилей военнослужащих 93-й бригады.

Спалили 15 автівок ЗСУ: затримано шість одеситів29 июля 2024, 07:32 • 30125 просмотров

Юлия Котвицкая

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