В Днепре сожгли служебное авто главы патронатной службы 93-й бригады
Киев • УНН
Неизвестные подожгли автомобиль Алины Карнауховой, главы патронатной службы 93-й бригады «Холодный Яр». Правоохранители открыли уголовное производство, это не первый случай поджога авто военнослужащих этой бригады.
В Днепре сожгли служебную машину Алины Карнауховой. Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко, передает УНН.
Детали
В Днепре неизвестные сожгли служебную машину главы патронатной службы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Алины Карнауховой.
Правоохранители уже открыли уголовное производство по этому инциденту.
Напомним
К сожалению, это не первый случай поджога автомобилей военнослужащих 93-й бригады.
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