У Дніпрі спалили службове авто голови патронатної служби 93-ї бригади
Київ • УНН
Невідомі підпалили автомобіль Аліни Карнаухової, голови патронатної служби 93-ї бригади "Холодний Яр". Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, це не перший випадок підпалу авто військовослужбовців цієї бригади.
У Дніпрі спалили службову автівку Аліни Карнаухової. Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко, передає УНН.
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У Дніпрі невідомі спалили службову автівку голови патронатної служби 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Аліни Карнаухової.
Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження щодо цього інциденту.
Нагадаємо
На жаль, це не перший випадок підпалу автомобілів військовослужбовців 93-ї бригади.
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