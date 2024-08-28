В Днепре ночью произошел пожар в многоэтажке: из горящего дома вывели женщину
Киев • УНН
В Днепре ночью произошел пожар в 9-этажном доме. Спасатели вывели из горящей квартиры на втором этаже 87-летнюю женщину, которая не могла самостоятельно покинуть жилище из-за сильного задымления.
В Днепре ночью горела многоэтажка, пожарные спасли пожилую женщину, сообщили в ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, пишет УНН.
Детали
Ночью поступило сообщение о пожаре в одной из квартир 9-этажного жилого дома, расположенного на жилом массиве Тополь-1 Шевченковского района города Днепр.
В квартире на втором этаже дома, как указано, загорелось домашнее имущество на площади 30 кв. м.
"На балконе своего спасения ждала женщина, 1936 года рождения, которая из-за сильного задымления не смогла самостоятельно покинуть горящий дом", - рассказали в ГСЧС.
Пожарные вывели ее по лестничной клетке на свежий воздух и передали медицинским работникам для дальнейшей госпитализации.
Пожар ликвидирован в 23:19.
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