В Днепре ночью произошел пожар в многоэтажке: из горящего дома вывели женщину

В Днепре ночью горела многоэтажка, пожарные спасли пожилую женщину, сообщили в ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, пишет УНН.

Детали

Ночью поступило сообщение о пожаре в одной из квартир 9-этажного жилого дома, расположенного на жилом массиве Тополь-1 Шевченковского района города Днепр.

В квартире на втором этаже дома, как указано, загорелось домашнее имущество на площади 30 кв. м.

"На балконе своего спасения ждала женщина, 1936 года рождения, которая из-за сильного задымления не смогла самостоятельно покинуть горящий дом", - рассказали в ГСЧС.

Пожарные вывели ее по лестничной клетке на свежий воздух и передали медицинским работникам для дальнейшей госпитализации.

Пожар ликвидирован в 23:19.

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