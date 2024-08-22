В Белой Церкви ликвидирован пожар на складе с фейерверками: есть пострадавший
Киев • УНН
В городе Белая Церковь Киевской области спасатели потушили пожар в складском здании площадью 300 кв. м. По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек.
На Киевщине чрезвычайники ликвидировали пожар в складском здании, который произошел в городе Белая Церковь. Об этом пишет ГСЧС, передает УНН.
Детали
Как заявили спасатели, в результате инцидента пострадал по меньшей мере один человек.
На Киевщине ликвидировали пожар в складском здании. Возгорание произошло вечером в г. Белая Церковь. В 19:02 пожар ликвидировали на площади 300 кв. м. По предварительным данным пострадал 1 человек
Также чрезвычайники рассказали, что к ликвидации пожара привлекли 20 спасателей и 6 единиц техники.
Напомним,
На складе фейерверков в Белой Церкви возник пожар площадью 300 кв. м. Спасатели работают над ликвидацией, есть угроза переброски огня на соседние помещения.