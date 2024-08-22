В Белой Церкви ликвидирован пожар на складе с фейерверками: есть пострадавший

На Киевщине чрезвычайники ликвидировали пожар в складском здании, который произошел в городе Белая Церковь. Об этом пишет ГСЧС, передает УНН.

Детали

Как заявили спасатели, в результате инцидента пострадал по меньшей мере один человек.

На Киевщине ликвидировали пожар в складском здании. Возгорание произошло вечером в г. Белая Церковь. В 19:02 пожар ликвидировали на площади 300 кв. м. По предварительным данным пострадал 1 человек - резюмировали в ГСЧС.

Также чрезвычайники рассказали, что к ликвидации пожара привлекли 20 спасателей и 6 единиц техники.

Напомним,

На складе фейерверков в Белой Церкви возник пожар площадью 300 кв. м. Спасатели работают над ликвидацией, есть угроза переброски огня на соседние помещения.