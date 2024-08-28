У Дніпрі вночі горіла багатоповерхівка: з палаючої оселі вивели жінку
Київ • УНН
У Дніпрі вночі сталася пожежа в 9-поверховому будинку. Рятувальники вивели з палаючої квартири на другому поверсі 87-річну жінку, яка не могла самостійно покинути оселю через сильне задимлення.
У Дніпрі вночі горіла багатоповерхівка, вогнеборці врятували літню жінку, повідомили у ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, пише УНН.
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Вночі надійшло повідомлення про пожежу в одному з помешкань 9-поверхового житлового будинку, розташованого на житловому масиві Тополя-1 Шевченківського району міста Дніпро.
У квартирі на другому поверсі будинку, як вказано, зайнялося домашнє майно на площі 30 кв. м.
"На балконі на свій порятунок чекала жінка, 1936 року народження, яка через сильне задимлення не змогла самостійно покинути палаючу оселю", - розповіли у ДСНС.
Вогнеборці вивели її сходовою клітиною на свіже повітря та передали медичним працівникам для подальшої госпіталізації.
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