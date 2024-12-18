В Дії появятся пенсионные удостоверения: как их подтянуть

В Украине уже можно оформлять только электронное пенсионное. Документы появятся в приложении «Дія», передает УНН со ссылкой на сервис госуслуг «Дія».

«Теперь можно оформлять только электронное пенсионное, без бумажного аналога. Так вы получите документ значительно быстрее и без поездок в госучреждения», - говорится в сообщении.

Подаваться на электронное удостоверение можно онлайн на веб-портале Пенсионного фонда. Для оформления понадобится пенсионная запись в Реестре застрахованных лиц и номер налогоплательщика. Как будет готово, удостоверение отобразится в Дії.

Пенсионное по возрасту подтянется в Дію автоматически, а вот пенсионное по инвалидности, потере кормильца или за выслугу лет нужно добавить в Дію собственноручно.

«Пролистайте все документы в приложении, выберите Добавить документ - Пенсионное удостоверение. Ранее такой подход реализовали с водительским удостоверением. Сейчас каждый пятый украинец, заменяя удостоверение в Дії, заказывает только цифровой документ», - сообщили в Дії.

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