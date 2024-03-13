В Дании планируют расширить призыв на женщин и продлить срок срочной службы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
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Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

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Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
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Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
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Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
  •  120572 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

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ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  120050 просмотра

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12 марта 2024, 11:21  •  118556 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
12 марта 2024, 10:41  •  28974 просмотра

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
12 марта 2024, 06:42  •  124583 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

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Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
11 марта 2024, 16:27  •  127497 просмотра

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8 марта 2024, 15:00  •  294807 просмотра

В Дании планируют расширить призыв на женщин и продлить срок срочной службы

Дания планирует расширить призыв на военную службу, включив в него женщин, и продлить срок военной службы с примерно 4 месяцев до 11 месяцев, с целью увеличения ежегодного количества призывников до 5 000 человек.

Новости Мира •   •  3351 просмотра
В Дании планируют расширить призыв на женщин и продлить срок срочной службы

Способствовала становлению оккупационной власти, выполняла преступные приказы - подозревается жительница Херсонщины

54-летний житель Херсонской области добровольно занял должность так называемого "старосты" в незаконно созданном "Бургунском сельском совете", способствуя становлению оккупационной власти, выполняя ее преступные приказы.

Криминал и ЧП •   •  3222 просмотра
Способствовала становлению оккупационной власти, выполняла преступные приказы - подозревается жительница Херсонщины

Очистка почвы и рек: на Харьковщине продолжается ликвидация последствий атаки россиян на нефтебазу

российская атака на нефтебазу в Харьковской области вызвала утечку нефти, но уровень загрязнения местных рек постепенно снижается благодаря скоординированным усилиям по локализации и ликвидации разлива.

Общество •   •  6004 просмотра
Очистка почвы и рек: на Харьковщине продолжается ликвидация последствий атаки россиян на нефтебазу

Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили 5 важных объектов врага и 45 единиц военной техники оккупантов - Тарнавский

За минувшие сутки на Таврическом направлении ВСУ ликвидировали более 380 российских оккупантов, уничтожили 45 единиц военной техники, 1 склад с боеприпасами и 5 других важных объектов противника.

Война •   •  6792 просмотра
Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили 5 важных объектов врага и 45 единиц военной техники оккупантов - Тарнавский

Враг начал устанавливать на дроны-камикадзе "Shahed-136" блоки навигации DGPS - СМИ

россияне начали оснащать "шахэды" навигационными блоками DGPS и трекерами для повышения точности и отслеживания их местонахождения.

Война •   •  11181 просмотра
Враг начал устанавливать на дроны-камикадзе "Shahed-136" блоки навигации DGPS - СМИ

Deloitte: украинцы начали больше экономить и реже делать покупки

В 2023 году украинцы продолжают экономить: от 41% до 77% решили экономить в зависимости от категории товара, хотя наблюдается положительная тенденция по сравнению с 2022 годом.

Общество •   •  11135 просмотра
Deloitte: украинцы начали больше экономить и реже делать покупки

Атака рф на Сумы унесла жизнь человека: под завалами обнаружили тело мужчины

Спасатели нашли тело мужчины и 8 раненых в завалах 5-этажного жилого дома в Сумах, а также продолжают поиски потенциальных жертв, оказавшихся под завалами.

Война •   •  12594 просмотра
Атака рф на Сумы унесла жизнь человека: под завалами обнаружили тело мужчины

Польша присоединилась к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины

Польша присоединилась к чешской инициативе по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины у стран, не являющихся членами ЕС, но польский министр иностранных дел отказался разглашать сумму средств, выделенных на эти цели.

Война •   •  13849 просмотра
Польша присоединилась к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины

Армия рф утром снова ударила по Купянщине: прокуратура показала последствия

Российские войска обстреляли село в Купянском районе Харьковской области, повредив жилые дома и хозяйственные постройки, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Война •   •  11907 просмотра
Армия рф утром снова ударила по Купянщине: прокуратура показала последствия

Атака рф на Кривой Рог: количество жертв возросло до пяти

В результате российской атаки на Кривой Рог 12 марта погибли пять человек.

Война •   •  32355 просмотра
Атака рф на Кривой Рог: количество жертв возросло до пяти