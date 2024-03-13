В Дании планируют расширить призыв на женщин и продлить срок срочной службы

Дания в ближайшие годы хочет увеличить количество призывников, расширить систему призыва на женщин и продлить сроки срочной службы. Об этом заявила премьер Метте Фредериксен, сообщает DR, пишет УНН.

Защищать свою страну - это одно из самых почетных дел. Поэтому правительство вносит предложение расширить призыв. Мы предлагаем полное равенство между двумя полами, - сказала Фредериксен.

Детали

Она также отметила, что такой подход будет больше соответствовать реалиям современного мира. Расширение призывной системы на женщин планируется с 2026 года.

Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен в свою очередь отметил, что соответствующее законодательство рассчитывают одобрить не позднее 2025 года, чтобы со следующего года оно уже применялось.

Это означает, что все молодые люди, независимо от пола, могут быть призваны в Вооруженные силы и проходить срочную службу на тех же условиях. Иными словами, призыв должен соответствовать современным условиям - и нашим фундаментальным ценностям, отражающим наше общество, и угрозам, которые могут перед нами возникнуть, - сказал министр.

На 2023 год доля женщин, которые пошли служить добровольно, составляла 25% среди около 4700 срочников. В Дании призывают не всех без исключения молодых людей - отбор осуществляется путем лотереи.

Срок срочной службы планируют расширить с около 4 месяцев до 11 месяцев. Первые 5 месяцев срочники будут проходить базовую подготовку, а остальное время - получать конкретную специальность.

Ежегодное количество призывников возрастет до 5000 человек. Также правительство Дании сообщило, что на оборонные нужды в следующие 5 лет планируют выделить дополнительные 40 млрд крон - около 5,3 млрд евро.

По словам Фредериксен, это означает, что в 2024 и 2025 годах Дания потратит на оборону 2,4% своего ВВП, что будет включать и стоимость предоставленной Украине военной помощи.

Напомним

Дания предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму около 308,4 млн евро, включая софинансирование артиллерийских систем "Цезарь", минометов и боеприпасов.