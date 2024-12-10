В Черном море находится один российский ракетоноситель без "Калибров"
Киев • УНН
В Черном море находится один российский корабль-носитель без крылатых ракет "Калибр". В Средиземном море находятся 6 вражеских кораблей, из которых 4 имеют на борту 41 ракету.
В Черном море на боевом дежурстве находится один вражеский носитель "Калибров" без крылатых ракет. Об этом сообщает ВМС ВСУ, пишет УНН.
В Черном море 1 вражеский корабль, которой является носителем крылатых ракет "Калибр", общим залпом 0 ракет, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют,
Детали
Также сообщается, что в Средиземном море 6 вражеских кораблей, из них 4 являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 41 ракеты.
За прошедшие сутки, в связи с погодными условиями, проходов через Керченский пролив не фиксировалось.
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