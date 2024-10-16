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В Черкасской области задержаны двое мужчин за продажу гуманитарных авто: заработали более 31 млн гривен

В Черкасской области задержаны двое мужчин за продажу гуманитарных авто: заработали более 31 млн гривен

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 13:45  •  4274 просмотра

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В Смеле полиция задержала двух злоумышленников, которые продали более 190 гуманитарных автомобилей на сумму 31,5 млн грн. Им грозит до семи лет заключения за незаконную продажу транспортных средств, предназначенных для ВСУ.

В Черкасской области двое мужчин наладили схему завоза транспортных средств в качестве гуманитарной помощи. Их задержали в Смеле, сообщили в среду в Нацполиции, передает УНН

Детали

Вместо того, чтобы безвозмездно передать автомобили ВСУ, мужчины продавали их гражданским лицам за наличные. Таким образом они реализовали более 190 автомобилей на общую сумму около 31,5 миллионов гривен.

Мужчин задержали во время получения ими 15 тысяч долларов за продажу трех внедорожников.

 Следователи сообщили фигурантам о подозрении, им грозит до семи лет тюрьмы.

Собирала деньги на ВСУ: в Киеве правоохранители открыли уголовное производство в отношении псевдоволонтерки13 сентября 2024, 13:27 • 17149 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
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