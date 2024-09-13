Собирала деньги на ВСУ: в Киеве правоохранители открыли уголовное производство в отношении псевдоволонтерки
Киев • УНН
29-летняя женщина собирала средства якобы для ВСУ от имени благотворительного фонда, но потратила их на собственные нужды. Полиция начала уголовное производство по статье мошенничество.
В Киеве правоохранители начали уголовное производство в отношении 29-летней женщины, которая собирали деньги якобы на нужды ВСУ. Об этом говорится в заявлении Нацполиции, передает УНН.
Детали
В полицию поступило заявление о преступлении от представителя благотворительного фонда. По его словам, 29-летняя женщина, которая уже не является волонтером указанной организации, продолжала собирать средства от имени фонда, на якобы нужды медицинского батальона и военных.
Однако, по словам заявителя, все полученные деньги она так и не передала по назначению, а потратила на собственные нужды.
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Указанная информация сейчас проверяется в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины - мошенничество. Досудебное расследование осуществляется следственным отделом Дарницкого управления полиции
Напомним,
Летом правоохранители разоблачили директора благотворительного фонда, которая под прикрытием закупки дронов для ВСУ присвоила 10,5 миллионов гривен.