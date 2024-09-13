Збирала гроші на ЗСУ: у Києві правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо псевдоволонтерки
Київ • УНН
29-річна жінка збирала кошти нібито для ЗСУ від імені благодійного фонду, але витратила їх на власні потреби. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею шахрайство.
У Києві правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо 29-річної жінки, яка збирали гроші нібито на потреби ЗСУ. Про це йдеться в заяві Нацполіції, передає УНН.
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До поліції надійшла заява про злочин від представника благодійного фонду. За його словами, 29-річна жінка, яка вже не є волонтеркою зазначеної організації, продовжувала збирати кошти від імені фонду, на нібито потреби медичного батальйону та військових.
Однак, зі слів заявника, усі отримані гроші вона так і не передала за призначенням, а витратила на власні потреби.
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Вказана інформація наразі перевіряється в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 190 Кримінального Кодексу України – шахрайство. Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом Дарницького управління поліції
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