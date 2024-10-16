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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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На Черкащині затримано двох чоловіків за продаж гуманітарних авто: заробили понад 31 млн гривень

Київ • УНН

 • 11867 перегляди

У Смілі поліція затримала двох зловмисників, які продали понад 190 гуманітарних автомобілів на суму 31,5 млн грн. Їм загрожує до семи років ув'язнення за незаконний продаж транспортних засобів, призначених для ЗСУ.

На Черкащині затримано двох чоловіків за продаж гуманітарних авто: заробили понад 31 млн гривень

На Черкащині двоє чоловіків налагодили схему завезення транспортних засобів як гуманітарної допомоги. Їх затримали у Смілі, повідомили в середу в Нацполіції, передає УНН

Деталі

Замість того, щоб безоплатно передати автомобілі ЗСУ, чоловіки продавали їх цивільним особам за готівку. Таким чином вони реалізували понад 190 автомобілів на загальну суму близько 31,5 мільйонів гривень.

Чоловіків затримали під час отримання ними 15 тисяч доларів за продаж трьох позашляховиків.

 Слідчі повідомили фігурантам про підозру, їм загрожує до семи років в'язниці.

Збирала гроші на ЗСУ: у Києві правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо псевдоволонтерки13.09.24, 16:27 • 17312 переглядiв

Тетяна Краєвська

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