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В Черкасской области ночью работала ПВО: обошлось без последствий
Во время российской атаки в Черкасской области были развернуты силы противовоздушной обороны, обошлось без последствий. Сейчас ситуация в регионе стабильная.
В Сумской области в результате атаки рф введены графики аварийных отключений - ОВА
В связи с ракетными ударами рф по украинским энергетическим объектам, в нескольких районах Сумской области временно введены аварийные отключения электроэнергии.
На Полтавщине из-за атаки рф аварийные отключения света, есть повреждения домов
В Полтавской области из-за массированной российской атаки были введены аварийные отключения электроэнергии и график аварийных отключений, в Миргородском районе повреждены несколько частных домов.
В Винницкой области во время атаки рф есть попадание в объект критической инфраструктуры - ОВА
Объект критической инфраструктуры в Винницкой области был поражен во время российской ракетно-дроновой атаки в ночь на 22 марта.
В Харькове не работает линия аварийной газовой службы 104
Аварийно-диспетчерская служба линии 104 в Харькове не работает, поэтому для сообщения об аварийных ситуациях, связанных с газом, и связи с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям предоставляются резервные номера телефонов.
россия атаковала Днепровскую ГЭС в Запорожье - Укргидроэнерго
Российские ракеты атаковали крупнейшую гидроэлектростанцию Украины, Днепровскую ГЭС в Запорожье, вызвав пожар, но угрозы прорыва плотины нет.
В Харькове временно не работают линии Службы спасения "101" и "112"
Линии экстренных служб "101" и "112" в Харькове временно не работают, для вызова Государственной службы по чрезвычайным ситуациям предоставлены резервные номера.
На Львовщине есть попадание "шахедов": враг целился по энергетической инфраструктуре
Российский беспилотник попал в объект энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе Львовской области, вызвав пожар, который сейчас тушат пожарные.
Россияне атаковали объект критической инфраструктуры на Франковщине
Российские войска атаковали объект критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области с помощью беспилотников и ракет, ранив одного человека.
В течение суток на фронте произошло 74 боевых столкновения - Генштаб
За минувшие сутки на линии соприкосновения произошло 74 боевых столкновения, во время которых противник нанес 36 ракетных и 55 авиационных ударов, а также 150 раз применил реактивные системы залпового огня.