В Черкасской области ночью работала ПВО: обошлось без последствий

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
cherkasyЧеркассы
Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
  •  112521 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
  •  119873 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
  •  158143 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
  •  120680 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  136056 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  129087 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142273 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145542 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133670 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  128544 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Новости по теме
В Черкасской области ночью работала ПВО: обошлось без последствий

В Черкасской области ночью работала ПВО: обошлось без последствий

  •  12119 просмотра
В Сумской области в результате атаки рф введены графики аварийных отключений - ОВА

В Сумской области в результате атаки рф введены графики аварийных отключений - ОВА

  •  16074 просмотра
На Полтавщине из-за атаки рф аварийные отключения света, есть повреждения домов

На Полтавщине из-за атаки рф аварийные отключения света, есть повреждения домов

  •  14930 просмотра
В Винницкой области во время атаки рф есть попадание в объект критической инфраструктуры - ОВА

В Винницкой области во время атаки рф есть попадание в объект критической инфраструктуры - ОВА

  •  15489 просмотра
В Харькове не работает линия аварийной газовой службы 104

В Харькове не работает линия аварийной газовой службы 104

  •  18039 просмотра
россия атаковала Днепровскую ГЭС в Запорожье - Укргидроэнерго

россия атаковала Днепровскую ГЭС в Запорожье - Укргидроэнерго

  •  17427 просмотра
В Харькове временно не работают линии Службы спасения "101" и "112"

В Харькове временно не работают линии Службы спасения "101" и "112"

  •  17081 просмотра
На Львовщине есть попадание "шахедов": враг целился по энергетической инфраструктуре

На Львовщине есть попадание "шахедов": враг целился по энергетической инфраструктуре

  •  21545 просмотра
Россияне атаковали объект критической инфраструктуры на Франковщине

Россияне атаковали объект критической инфраструктуры на Франковщине

  •  26227 просмотра
В течение суток на фронте произошло 74 боевых столкновения - Генштаб

В течение суток на фронте произошло 74 боевых столкновения - Генштаб

  •  22964 просмотра

Популярные

В Днепре и Сумах был слышен звук взрыва

В Днепре и Сумах был слышен звук взрыва

  •  63694 просмотра
FT: ЕС стремится обойти договор о запрете на покупку оружия для поддержки Украины

FT: ЕС стремится обойти договор о запрете на покупку оружия для поддержки Украины

  •  45658 просмотра
В Запорожье слышны звуки взрывов

В Запорожье слышны звуки взрывов

  •  104653 просмотра
Совет МВФ завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования. Что это значит для Украины: объяснение НБУ

Совет МВФ завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования. Что это значит для Украины: объяснение НБУ

  •  45687 просмотра
Лидеры ЕС впервые призвали к окончательному прекращению огня в Газе

Лидеры ЕС впервые призвали к окончательному прекращению огня в Газе

  •  105367 просмотра

Публикации

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

  •  158143 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

  •  148979 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  176570 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  206232 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  305111 просмотра

В Черкасской области ночью работала ПВО: обошлось без последствий

Во время российской атаки в Черкасской области были развернуты силы противовоздушной обороны, обошлось без последствий. Сейчас ситуация в регионе стабильная.

Общество •   •  12119 просмотра
В Черкасской области ночью работала ПВО: обошлось без последствий

В Сумской области в результате атаки рф введены графики аварийных отключений - ОВА

В связи с ракетными ударами рф по украинским энергетическим объектам, в нескольких районах Сумской области временно введены аварийные отключения электроэнергии.

Общество •   •  16074 просмотра
В Сумской области в результате атаки рф введены графики аварийных отключений - ОВА

На Полтавщине из-за атаки рф аварийные отключения света, есть повреждения домов

В Полтавской области из-за массированной российской атаки были введены аварийные отключения электроэнергии и график аварийных отключений, в Миргородском районе повреждены несколько частных домов.

Общество •   •  14930 просмотра
На Полтавщине из-за атаки рф аварийные отключения света, есть повреждения домов

В Винницкой области во время атаки рф есть попадание в объект критической инфраструктуры - ОВА

Объект критической инфраструктуры в Винницкой области был поражен во время российской ракетно-дроновой атаки в ночь на 22 марта.

Война •   •  15489 просмотра
В Винницкой области во время атаки рф есть попадание в объект критической инфраструктуры - ОВА

В Харькове не работает линия аварийной газовой службы 104

Аварийно-диспетчерская служба линии 104 в Харькове не работает, поэтому для сообщения об аварийных ситуациях, связанных с газом, и связи с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям предоставляются резервные номера телефонов.

Общество •   •  18039 просмотра
В Харькове не работает линия аварийной газовой службы 104

россия атаковала Днепровскую ГЭС в Запорожье - Укргидроэнерго

Российские ракеты атаковали крупнейшую гидроэлектростанцию Украины, Днепровскую ГЭС в Запорожье, вызвав пожар, но угрозы прорыва плотины нет.

Война •   •  17427 просмотра
россия атаковала Днепровскую ГЭС в Запорожье - Укргидроэнерго

В Харькове временно не работают линии Службы спасения "101" и "112"

Линии экстренных служб "101" и "112" в Харькове временно не работают, для вызова Государственной службы по чрезвычайным ситуациям предоставлены резервные номера.

Общество •   •  17081 просмотра
В Харькове временно не работают линии Службы спасения "101" и "112"

На Львовщине есть попадание "шахедов": враг целился по энергетической инфраструктуре

Российский беспилотник попал в объект энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе Львовской области, вызвав пожар, который сейчас тушат пожарные.

Война •   •  21545 просмотра
На Львовщине есть попадание "шахедов": враг целился по энергетической инфраструктуре

Россияне атаковали объект критической инфраструктуры на Франковщине

Российские войска атаковали объект критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области с помощью беспилотников и ракет, ранив одного человека.

Война •   •  26227 просмотра
Россияне атаковали объект критической инфраструктуры на Франковщине

В течение суток на фронте произошло 74 боевых столкновения - Генштаб

За минувшие сутки на линии соприкосновения произошло 74 боевых столкновения, во время которых противник нанес 36 ракетных и 55 авиационных ударов, а также 150 раз применил реактивные системы залпового огня.

Война •   •  22964 просмотра
В течение суток на фронте произошло 74 боевых столкновения - Генштаб