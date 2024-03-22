В Черкасской области ночью работала ПВО: обошлось без последствий

В Черкасской области во время массированной атаки армии рф работали силы противовоздушной обороны, обошлось без последствий. Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает УНН.

Воздушные объекты фиксировали и над Черкасской областью. Работали силы ПВО. Прошло без последствий. На эту минуту область стабильно функционирует - написал Табурец в соцсетях.

Председатель ОВА дал задание службам проверить все резервы и пополнить необходимые запасы на объектах жизнеобеспечения области.

На Полтавщине из-за атаки рф аварийные отключения света, есть повреждения домов