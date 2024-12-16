В Черкасской области из-за утренней атаки рф "шахедами" повреждены линии электропередачи
Киев • УНН
Ночью российские войска атаковали Черкасскую область беспилотниками. Силы ПВО уничтожили 14 «шахедов», обломками повреждены линии электропередачи, пострадавших нет.
Российские войска на рассвете атаковали Черкасскую область беспилотниками, уничтожено 14 "шахедов", в результате атаки рф из-за обломков повреждены линии электропередачи, пострадавших нет, сообщил в понедельник глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Ночь в области прошла спокойно. Однако на рассвете начались очередные вражеские атаки с воздуха. Всего на счету наших защитников: минус 14 "шахедов" в черкасском небе. Минулось без пострадавших. Впрочем обломками российских БпЛА повреждены линии электропередачи", - написал Табурец.
По его словам, ремонтники уже работают.
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