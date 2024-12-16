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В Черкасской области из-за утренней атаки рф "шахедами" повреждены линии электропередачи

В Черкасской области из-за утренней атаки рф "шахедами" повреждены линии электропередачи

Киев  •  УНН

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Ночью российские войска атаковали Черкасскую область беспилотниками. Силы ПВО уничтожили 14 «шахедов», обломками повреждены линии электропередачи, пострадавших нет.

Российские войска на рассвете атаковали Черкасскую область беспилотниками, уничтожено 14 "шахедов", в результате атаки рф из-за обломков повреждены линии электропередачи, пострадавших нет, сообщил в понедельник глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Ночь в области прошла спокойно. Однако на рассвете начались очередные вражеские атаки с воздуха. Всего на счету наших защитников: минус 14 "шахедов" в черкасском небе. Минулось без пострадавших. Впрочем обломками российских БпЛА повреждены линии электропередачи", - написал Табурец.

По его словам, ремонтники уже работают.

Над Украиной за ночь сбили 27 из 49 вражеских дронов, 19 не достигли целей16 дек. 2024, 06:45 • 5896 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
cherkasyЧеркассы