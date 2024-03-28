В части Украины объявили штормовое предупреждение: спасатели предупредили о сильном ветре

В пятницу, 29 марта, почти по всей Украине, за исключением северо-востока, объявлено штормовое предупреждение из-за значительных порывов ветра. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По данным синоптиков, 29 марта в Киеве и Киевской области днем порывы ветра могут составлять 15-20 м/с (І уровень опасности).

Ночью в западных областях, а днем по всей Украине, кроме северо-востока, порывы ветра 15-20 м/с - предупредили спасатели.

Кроме того, на Закарпатье и в Карпатах ночью и утром значительные дожди (І уровень опасности).

Дополнение

Согласно данным Украинского гидрометеорологического центра штормовое предупреждение объявили по всей территории Украины, кроме:

Черниговской;

Сумской;

Харьковской;

Полтавской областей.

Напомним,

В Украине в ближайшее время ожидается теплая погода с температурой местами до +22°C, за исключением кратковременного похолодания