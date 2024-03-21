Депутат бундестага, лидер партии зеленых Омид Нурипур заявил, что замораживание войны в Украине поможет россии. Об этом сообщает NTV, пишет УНН.

Они (украинцы, - ред.) не заслуживают того, чтобы мы сидели за столами и просто говорили: "мне больше не хочется вести эту войну". Надо смотреть в глаза реалиям и просто видеть, что замораживание помогает агрессору, - заявил Нурипур.

детали

Он также подчеркнул, что если Украина не вернет свои территории, "это будет шаблон для следующей войны". Суть войны-суверенитет и самоопределение народа Украины, отметил депутат и сказал, что Украина должна сама определять, как поступить.

"Они не колония Германии, они независимое государство", - резюмировал Нурипур.

Напомним

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался обсуждать поставки Украине ракет Taurus, назвав такие дискуссии "смешными", но подчеркнул, что решительная военная помощь Украине является важнейшим посланием президенту россии владимиру путину.