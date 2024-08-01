Пассажиропоток на украинских границах остается высоким. В будние дни границу пересекают около 120 тысяч человек, при этом показатель разделен поровну: 60 тысяч выезжают из Украины и 60 тысяч въезжают в страну. Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Сейчас пассажиропоток достаточно высокий. В будние дни границу пересекают около 120 тыс. человек. В процентном соотношении этот показатель колеблется 50% на 50%, то есть 60 тысяч человек выезжали из Украины и 60 тысяч проследовали на въезд в Украину - говорит Демченко.

Он отмечает, что в выходные дни пассажиропоток достигает 130-140 тыс. человек в сутки.

"Если в июне большинство пересечения границы фиксировалось на выезд из Украины, из-за начала сезона курортов, то в июле отслеживается определенное преимущество на въезд в Украину", - сказал спикер.

По его словам, в основном границу пересекают женщины, дети и пожилые люди.

Напомним

Правоохранители разоблачили масштабную схему по организации незаконного выезда мужчин призывного возраста за пределы страны и избежания ими мобилизации. В деле уже шестеро подозреваемых.