Представитель ГПСУ сообщил о высоком пассажиропотоке на границе. Ежедневно около 60 тыс. человек выезжают из Украины и столько же въезжают, в выходные цифра возрастает до 130-140 тыс.
Пассажиропоток на украинских границах остается высоким. В будние дни границу пересекают около 120 тысяч человек, при этом показатель разделен поровну: 60 тысяч выезжают из Украины и 60 тысяч въезжают в страну. Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Сейчас пассажиропоток достаточно высокий. В будние дни границу пересекают около 120 тыс. человек. В процентном соотношении этот показатель колеблется 50% на 50%, то есть 60 тысяч человек выезжали из Украины и 60 тысяч проследовали на въезд в Украину
Он отмечает, что в выходные дни пассажиропоток достигает 130-140 тыс. человек в сутки.
"Если в июне большинство пересечения границы фиксировалось на выезд из Украины, из-за начала сезона курортов, то в июле отслеживается определенное преимущество на въезд в Украину", - сказал спикер.
По его словам, в основном границу пересекают женщины, дети и пожилые люди.
Напомним
Правоохранители разоблачили масштабную схему по организации незаконного выезда мужчин призывного возраста за пределы страны и избежания ими мобилизации. В деле уже шестеро подозреваемых.