В британской разведке назвали последствия атаки украинских беспилотников на российский аэродром в краснодарском крае

В разведке Великой Британии считают, что атака Украины на российский аэродром "Кущевская" на кубани заставит рф рассредоточить истребители и перераспределить средства противовоздушной обороны. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании, пишет УНН.

Детали

В сводке отмечается, что 27 апреля сообщалось, что СБУ применила дроны для нанесения ударов по авиабазе "Кущевская", а также ильскому и славянскому нефтеперерабатывающим заводам в краснодарском крае. российское военное ведомство заявило, что сбило 66 БПЛА, что свидетельствует о масштабе атаки.

По данным британской разведки, на авиабазе "Кущевская" находится ряд российских самолетов, в том числе Су-34 и Су-35. Они ежедневно используются в ударных операциях по украинским передовым позициям, в частности активно используют планирующие бомбы. На видео из открытых источников видно, как несколько комплектов планирующих бомб уничтожены на складе на авиабазе.

российские самолеты с "Кущевской" и ряда других авиабаз обычно совершают от 100 до 150 самолето-вылетов в день, причем значительная часть из них запускает боеприпасы по всей линии фронта, тогда как россия пытается добиться прорыва исключительно за счет огневой мощи, говорится в сообщении.

Способность Украины нанести ущерб российской тактической авиации, особенно использованию планирующих бомб, является ключом к более широкой обороне линии фронта. Этот успешный удар, вероятно, приведет к дальнейшему рассредоточению российских самолетов, а также перераспределению средств ПВО для устранения пробелов, - говорится в сообщении.

Напомним

Украинские беспилотники атаковали военный аэродром в "Кущевской", Краснодарский край, россия, повредив самолеты и нефтеперерабатывающие заводы в регионе.

Сообщалось, что атака дронов по краснодарскому краю началась около трех утра и продолжалась полтора часа. Первые беспилотники попытались атаковать аэродром. Всего в сторону аэродрома было направлено более 10 БПЛА.