У британській розвідці назвали наслідки атаки українських безпілотників на російський аеродром у краснодарському краї
Київ • УНН
Атака українських безпілотникві на російський аеродром в Краснодарському краї пошкодила літаки і паливні склади, що змусило росію розосередити винищувачі і передислокувати засоби протиповітряної оборони.
У розвідці Британії вважають, що атака України на російський аеродром "Кущевська" на кубані змусить рф розосередити винищувачі та перерозподілити засоби протиповітряної оборони. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, пише УНН.
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У зведенні зазначається, що 27 квітня повідомлялося, що СБУ застосувала дрони для завдання ударів по авіабазі "Кущевська", а також ільському та слов'янському нафтопереробним заводам у краснодарському краї. російське військове відомство заявило, що збило 66 БПЛА, що свідчить про масштаб атаки.
За даними британської розвідки, на авіабазі "Кущевська" знаходиться низка російських літаків, у тому числі Су-34 та Су-35. Вони щодня використовуються в ударних операціях за українськими передовими позиціями, зокрема активно використовують плануючі бомби. На відео з відкритих джерел видно, як кілька комплектів бомб, що планують, знищені на складі на авіабазі.
російські літаки з "Кущевської" та ряду інших авіабаз зазвичай здійснюють від 100 до 150 літако-вильотів на день, причому значна частина з них запускає боєприпаси по всій лінії фронту, тоді як росія намагається добитися прориву виключно за рахунок вогневої потужності, йдеться в повідомленні.
Здатність України завдати шкоди російській тактичній авіації, особливо використанню плануючих бомб, є ключем до більш широкої оборони лінії фронту. Цей успішний удар, ймовірно, призведе до подальшого розосередження російських літаків, а також перерозподілу засобів ППО для усунення прогалин,
Нагадаємо
Українські безпілотники атакували військовий аеродром у "Кущевській", Краснодарський край, росія, пошкодивши літаки та нафтопереробні заводи в регіоні.
Повідомлялося, що атака дронів по Краснодарському краю почалася близько третьої ранку і тривала півтори години. Перші безпілотники спробували атакувати аеродром. Загалом у бік аеродрому було спрямовано понад 10 БПЛА.