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У британській розвідці назвали наслідки атаки українських безпілотників на російський аеродром у краснодарському краї

У британській розвідці назвали наслідки атаки українських безпілотників на російський аеродром у краснодарському краї

Київ • УНН

 • 67501 перегляди

Атака українських безпілотникві на російський аеродром в Краснодарському краї пошкодила літаки і паливні склади, що змусило росію розосередити винищувачі і передислокувати засоби протиповітряної оборони.

У розвідці Британії вважають, що атака України на російський аеродром "Кущевська" на кубані змусить рф розосередити винищувачі та перерозподілити засоби протиповітряної оборони. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, пише УНН.

Деталі

У зведенні зазначається, що 27 квітня повідомлялося, що СБУ застосувала дрони для завдання ударів по авіабазі "Кущевська", а також ільському та слов'янському нафтопереробним заводам у краснодарському краї. російське військове відомство заявило, що збило 66 БПЛА, що свідчить про масштаб атаки.

За даними британської розвідки, на авіабазі "Кущевська" знаходиться низка російських літаків, у тому числі Су-34 та Су-35. Вони щодня використовуються в ударних операціях за українськими передовими позиціями, зокрема активно використовують плануючі бомби. На відео з відкритих джерел видно, як кілька комплектів бомб, що планують, знищені на складі на авіабазі.

російські літаки з "Кущевської" та ряду інших авіабаз зазвичай здійснюють від 100 до 150 літако-вильотів на день, причому значна частина з них запускає боєприпаси по всій лінії фронту, тоді як росія намагається добитися прориву виключно за рахунок вогневої потужності, йдеться в повідомленні.

Здатність України завдати шкоди російській тактичній авіації, особливо використанню плануючих бомб, є ключем до більш широкої оборони лінії фронту. Цей успішний удар, ймовірно, призведе до подальшого розосередження російських літаків, а також перерозподілу засобів ППО для усунення прогалин,

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Українські безпілотники атакували військовий аеродром у "Кущевській", Краснодарський край, росія, пошкодивши літаки та нафтопереробні заводи в регіоні.

Повідомлялося, що атака дронів по Краснодарському краю почалася близько третьої ранку і тривала півтори години. Перші безпілотники спробували атакувати аеродром. Загалом у бік аеродрому було спрямовано понад 10 БПЛА.

Ольга Розгон

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