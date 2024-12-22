В Бразилии разбился пассажирский самолет, погибли девять человек
Киев • УНН
В бразильском городе Грамаду разбился пассажирский самолет, погибло 9 человек на борту. Самолет задел дымоход, врезался в дом и упал на мебельный магазин, еще 15 человек пострадали от дыма.
На юге Бразилии в результате авиакатастрофы небольшого пассажирского самолета в воскресенье погибли девять человек. Об этом сообщает DW, пишет УНН.
Гражданская оборона подтвердила девять погибших, никто на борту самолета не выжил,
По меньшей мере 15 человек были доставлены в больницу, большинство из них из-за вдыхания дыма от пожара, вызванного авиакатастрофой.
Отмечается, что самолет задел дымоход здания, после чего врезался во второй этаж дома, а затем упал на мебельный магазин.
По данным пожарной бригады, самолет вылетел из регионального аэропорта Канела, что вблизи Грамаду, и направлялся во Флорианополис, другое популярное во время Рождества туристическое место.
Грамаду - очень популярное место на юге Бразилии, известное своей немецкой архитектурой и горными пейзажами.
Напомним
В августе этого года в Виньедо, Бразилия, разбился самолет ATR-72 авиакомпании Voepass Linhas Areas с 62 людьми на борту.