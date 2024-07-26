В Борисполе Киевской области на нерегулируемом перекрестке женщина-водитель на Tesla столкнулась с парнем на электросамокате. 17-летний юноша получил травмы и был доставлен в больницу "Охматдет", полиция открыла уголовное производство, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

ДТП произошло в вечернее время на нерегулируемом перекрестке.

"По предварительной информации, 30-летняя водитель "Tesla" не предоставила дорогу и совершила столкновение с парнем на электросамокате. В результате ДТП 17-летнего юношу с телесными повреждениями отец отвез в больницу "Охматдет", - сообщили в полиции.

Следователи Бориспольского управления полиции Киевской области по данному факту открыли уголовное производство (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).