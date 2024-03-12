В Бердянске утром слышали взрыв: что известно

Израиль проверяет, уничтожил ли он в Газе второго по влиянию главаря ХАМАСа

Израиль проверил, был ли убит Марван Исса, второй по влиятельности лидер ХАМАС и заместитель Мохаммеда Дейфа, во время авиаудара в Газе во время продолжающегося конфликта.