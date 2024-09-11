В Бердянске прогремели взрывы - ГВА
Киев • УНН
В оккупированном Бердянске раздаются громкие взрывы, особенно со стороны полигона. Местные жители сообщают о чрезвычайно сильных звуках, которые вызывают беспокойство среди населения.
Во временно оккупированном Бердянске прогремели взрывы, особенно слышно было со стороны полигона, сообщила в среду в Telegram глава Бердянской ГВА Виктория Галицина, пишет УНН.
В Бердянске слышны звуки взрывов! Местные жители сообщают, что в городе слышали громкие звуки. Особенно громко было со стороны полигона: "Гремит так, что у меня на пляже голова трясется, - пишут бердянцы, - слишком громко для учений"
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