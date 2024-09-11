У Бердянську пролунали вибухи - МВА
Київ • УНН
У окупованому Бердянську лунають гучні вибухи, особливо зі сторони полігону. Місцеві жителі повідомляють про надзвичайно сильні звуки, які викликають занепокоєння серед населення.
У тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи, особливо чути було зі сторони полігону, повідомила у середу у Telegram очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна, пише УНН.
У Бердянську чути звуки вибухів! Місцеві мешканці повідомляють, що у місті чули гучні звуки. Особливо лунко було зі сторони полігону: "Гримить так, що у мене на пляжі голова трясеться, - пишуть бердянці, - занадто гучно для навчань"
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