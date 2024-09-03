Український БПЛА завдав удару по тренувальному полігону окупантів в Маріупольському районі: що відомо
Київ • УНН
Український БПЛА завдав удару по тренувальному полігону Бабах-Тарама/Кулікове. Троє російських військових отримали поранення середньої важкості та були доставлені до шпиталю.
Вчора, 2 вересня, український дрон влучив по тренувальному полігону Бабах-Тарама/Кулікове, внаслідок чого троє російських військових отримали поранення середньої важкості та були доставлені до шпиталю. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.
"Вчора о 17:45 наш дрон влучив по тренувальному полігону Бабах-Тарама/Кулікове. Три військових доставлено в шпиталь з пораненнями середньої важкості", - пише Андрющенко.
Він додає, що система ППО не спрацювала, а окупанти у Маріупольському районі та у Маріуполі посилили заходи пошуку корегувальників.
"Спільні патрулі поліцаїв та військових до ночі шукали. Не знайшли", - написав Андрющенко.
Нагадаємо
У Маріупольському районі вже був "приліт" біля полігону Бабах-Тарама у серпні.