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Український БПЛА завдав удару по тренувальному полігону окупантів в Маріупольському районі: що відомо

Київ • УНН

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Український БПЛА завдав удару по тренувальному полігону Бабах-Тарама/Кулікове. Троє російських військових отримали поранення середньої важкості та були доставлені до шпиталю.

Вчора, 2 вересня, український дрон влучив по тренувальному полігону Бабах-Тарама/Кулікове, внаслідок чого троє російських військових отримали поранення середньої важкості та були доставлені до шпиталю. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.

"Вчора о 17:45 наш дрон влучив по тренувальному полігону Бабах-Тарама/Кулікове. Три військових доставлено в шпиталь з пораненнями середньої важкості", - пише Андрющенко.

Він додає, що система ППО не спрацювала, а окупанти у Маріупольському районі та у Маріуполі посилили заходи пошуку корегувальників.

"Спільні патрулі поліцаїв та військових до ночі шукали. Не знайшли", - написав Андрющенко.

Нагадаємо

У Маріупольському районі вже був "приліт" біля полігону Бабах-Тарама у серпні.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Війна

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