Украинский БПЛА нанес удар по тренировочному полигону оккупантов в Мариупольском районе: что известно

Вчера, 2 сентября, украинский дрон попал по тренировочному полигону Бабах-Тарама/Куликово, в результате чего трое российских военных получили ранения средней тяжести и были доставлены в госпиталь. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

"Вчера в 17:45 наш дрон попал по тренировочному полигону Бабах-Тарама/Куликово. Три военных доставлены в госпиталь с ранениями средней тяжести", - пишет Андрющенко.

Он добавляет, что система ПВО не сработала, а оккупанты в Мариупольском районе и в Мариуполе усилили меры поиска корректировщиков.

"Совместные патрули полицаев и военных до ночи искали. Не нашли", - написал Андрющенко.

Напомним

В Мариупольском районе уже был "прилет" возле полигона Бабах-Тарама в августе.