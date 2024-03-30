В Белой Церкви произошел взрыв в многоэтажке: полиция выясняет причины

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
belaya-tserkovБелая Церковь
poltavaПолтава
kievКиев
Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  130349 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  129834 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  132232 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  273226 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  136014 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  134366 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  153601 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143204 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145343 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153413 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Новости по теме
В Белой Церкви произошел взрыв в многоэтажке: полиция выясняет причины

В Белой Церкви произошел взрыв в многоэтажке: полиция выясняет причины

  •  10494 просмотра
Харьковщина: пограничники подняли украинский флаг над тремя селами в "серой зоне"

Харьковщина: пограничники подняли украинский флаг над тремя селами в "серой зоне"

  •  13632 просмотра
Шольц в пасхальном обращении объяснил необходимость дальнейшей поддержки Украины

Шольц в пасхальном обращении объяснил необходимость дальнейшей поддержки Украины

  •  15073 просмотра
Болгарский круизный лайнер врезался в стену шлюза на Дунае в Австрии, пострадали 11 человек

Болгарский круизный лайнер врезался в стену шлюза на Дунае в Австрии, пострадали 11 человек

  •  13293 просмотра
Украинские военные уничтожили вражескую ракету Х-59 над Днепропетровской областью

Украинские военные уничтожили вражескую ракету Х-59 над Днепропетровской областью

  •  15339 просмотра
россияне ударили по Красногоровке, убив двух человек, за сутки 10 раз атаковали населенные пункты Донецкой области

россияне ударили по Красногоровке, убив двух человек, за сутки 10 раз атаковали населенные пункты Донецкой области

  •  14185 просмотра
В освобожденной Макеевке остаются восемь местных жителей - глава Луганской ОГА

В освобожденной Макеевке остаются восемь местных жителей - глава Луганской ОГА

  •  14158 просмотра
рпц мп связала нарративы кремля в попытке сформировать более широкую националистическую идеологию вокруг войны в Украине - ISW

рпц мп связала нарративы кремля в попытке сформировать более широкую националистическую идеологию вокруг войны в Украине - ISW

  •  13147 просмотра
Папа Франциск пропустил процессию в Страстную пятницу для защиты здоровья

Папа Франциск пропустил процессию в Страстную пятницу для защиты здоровья

  •  14268 просмотра
После "хлопка" возле Мариуполя у россиян капитально поубавилось военной техники - Андрющенко

После "хлопка" возле Мариуполя у россиян капитально поубавилось военной техники - Андрющенко

  •  20861 просмотра

Популярные

Аварийные отключения везде отменили, в Харькове до сих пор ограничения, из-за ночной атаки рф были перебои в Одесской области - Минэнерго

Аварийные отключения везде отменили, в Харькове до сих пор ограничения, из-за ночной атаки рф были перебои в Одесской области - Минэнерго

  •  66101 просмотра
Отключение света в Донецкой и Днепропетровской областях отменено

Отключение света в Донецкой и Днепропетровской областях отменено

  •  46317 просмотра
Силы ПВО уничтожили 4 беспилотника во время ночной операции в Днепропетровской области

Силы ПВО уничтожили 4 беспилотника во время ночной операции в Днепропетровской области

  •  40016 просмотра
Масштабная угроза баллистического оружия обнаружена в нескольких регионах Украины

Масштабная угроза баллистического оружия обнаружена в нескольких регионах Украины

  •  71206 просмотра
Полтавщина подверглась удару вражеских беспилотников: повреждена инфраструктура, но жертв нет

Полтавщина подверглась удару вражеских беспилотников: повреждена инфраструктура, но жертв нет

  •  85631 просмотра

Публикации

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

28 марта 2024, 13:27  •  273226 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  286028 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  642552 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  590513 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  601331 просмотра

В Белой Церкви произошел взрыв в многоэтажке: полиция выясняет причины

В многоэтажке в Белой Церкви произошел взрыв, в результате которого огонь распространился с 3-го до 5-го этажа, о пострадавших пока не сообщается.

Криминал и ЧП •   •  10494 просмотра
В Белой Церкви произошел взрыв в многоэтажке: полиция выясняет причины

Харьковщина: пограничники подняли украинский флаг над тремя селами в "серой зоне"

Пограничники подняли украинский флаг над населенными пунктами Шабельное, Песчаное и Дегтярное в Харьковской области вблизи российской границы в "серой зоне", несмотря на то, что территория густо заминирована и непригодна для жизни из-за постоянных вражеских обстрелов.

Война •   •  13632 просмотра
Харьковщина: пограничники подняли украинский флаг над тремя селами в "серой зоне"

Шольц в пасхальном обращении объяснил необходимость дальнейшей поддержки Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что Германия поддерживает Украину в ее борьбе за справедливый мир, считая ее крайне важной для европейской безопасности.

Война •   •  15073 просмотра
Шольц в пасхальном обращении объяснил необходимость дальнейшей поддержки Украины

Болгарский круизный лайнер врезался в стену шлюза на Дунае в Австрии, пострадали 11 человек

11 человек получили ранения, когда болгарский круизный лайнер врезался в бетонную стену шлюза на реке Дунай в Австрии.

Новости Мира •   •  13293 просмотра
Болгарский круизный лайнер врезался в стену шлюза на Дунае в Австрии, пострадали 11 человек

Украинские военные уничтожили вражескую ракету Х-59 над Днепропетровской областью

Украинские военные успешно уничтожили вражескую управляемую ракету Х-59 над Днепропетровской областью.

Война •   •  15339 просмотра
Украинские военные уничтожили вражескую ракету Х-59 над Днепропетровской областью

россияне ударили по Красногоровке, убив двух человек, за сутки 10 раз атаковали населенные пункты Донецкой области

В результате российского обстрела Красногоровки Донецкой области погибли 2 гражданских и 1 получил ранения, за последние сутки в регионе зафиксировано 10 обстрелов.

Война •   •  14185 просмотра
россияне ударили по Красногоровке, убив двух человек, за сутки 10 раз атаковали населенные пункты Донецкой области

В освобожденной Макеевке остаются восемь местных жителей - глава Луганской ОГА

Восемь местных жителей до сих пор живут в освобожденном селе Макеевка в Луганской области, Украина, несмотря на постоянные обстрелы и сложные условия, поскольку они отказываются эвакуироваться.

Война •   •  14158 просмотра
В освобожденной Макеевке остаются восемь местных жителей - глава Луганской ОГА

рпц мп связала нарративы кремля в попытке сформировать более широкую националистическую идеологию вокруг войны в Украине - ISW

русская православная церковь московского патриархата, подконтрольная кремлю организация, провела собор и приняла идеологический документ, который связывает воедино кремлевские нарративы для формирования более широкой националистической идеологии вокруг войны в Украине.

Война •   •  13147 просмотра
рпц мп связала нарративы кремля в попытке сформировать более широкую националистическую идеологию вокруг войны в Украине - ISW

Папа Франциск пропустил процессию в Страстную пятницу для защиты здоровья

Папа Франциск пропустил традиционную процессию в Страстную пятницу в римском Колизее из-за проблем со здоровьем, вместо этого наблюдал за событием из дома.

Новости Мира •   •  14268 просмотра
Папа Франциск пропустил процессию в Страстную пятницу для защиты здоровья

После "хлопка" возле Мариуполя у россиян капитально поубавилось военной техники - Андрющенко

Российские оккупанты понесли значительные потери военной техники после удара в треугольнике Кальчик-Македоновка-Аспаново вблизи оккупированного Мариуполя.

Война •   •  20861 просмотра
После "хлопка" возле Мариуполя у россиян капитально поубавилось военной техники - Андрющенко