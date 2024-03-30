В Белой Церкви произошел взрыв в многоэтажке: полиция выясняет причины

В Белой Церкви, что в Киевской области, прогремел взрыв в многоэтажке. Правоохранители устанавливают обстоятельства, передает УНН.

"Около 15 часов в Белой Церкви в переулке Грузинском произошел взрыв в одной из квартир. Возгорание перекинулось с третьего этажа на пятый. Информации о пострадавших пока нет", - сообщили в полиции Киевской области.

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На месте работают патрульные полицейские, следственно-оперативная группа Белоцерковского районного управления полиции, работники ГСЧС и медики.

"Устанавливаются обстоятельства происшествия", - добавили в полиции.