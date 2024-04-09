В беларуси объявили о тактических учениях с боевой стрельбой в приграничных с Украиной регионах

Сегодня в нескольких регионах Беларуси начнутся тактические военные учения во время которых состоятся боевые стрельбы. Об этом заявили в министерстве обороны Беларуси, передает УНН.

Детали

С 9 по 11 апреля в рамках комплексной проверки боевой готовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил пройдет бригадное тактическое учение с боевыми стрельбами. (...) Учения будут проходить на полигонах и участках местности в Витебской, Гродненской, Брестской и Могилевской областях - заявили в минобороны Беларуси.

В Воздушных силах не исключают применения авиации с территории беларуси

Отмечается, что подразделения будут отрабатывать:

отражение наступления условного противника;

уничтожение незаконных вооруженных формирований, диверсионно-разведывательных групп;

нанесение поражения передовым отрядам противника;

огневую поддержку войск.

В ведомстве отметили, что это ключевой этап проверки боеготовности, по результатам которой подразделения оценят на предмет способности выполнять задачи по назначению в различных условиях обстановки.

Напомним,

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии журналисту УНН заявил, что на территории Беларуси пока не наблюдаются признаки наращивания ударных группировок российских войск.