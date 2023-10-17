В Австрии на полигоне танк Leopard съехал с дороги, погиб солдат
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. На военном полигоне Алленштайг в Австрии танк Leopard по неизвестным причинам съехал с дороги и перевернулся. В результате погиб солдат. Об этом пишет The Limited Times, передает УНН.
Детали
Отмечается, что еще трое бойцов, из них один профессиональный унтер-офицер и двое солдат срочной службы, которые находились в танке, получили легкие ранения и были доставлены каретой скорой помощи в больницу.
Расследованием событий будет заниматься комиссия по аварии военного командования Нижней Австрии.
Дополнение
Министр обороны Клаудия Таннер была глубоко опечалена.
«Мои мысли с семьей и друзьями погибшего солдата. Это печальный день для Вооруженных сил. Пострадавшие получают всю необходимую поддержку и заботу», — сказала Таннер.
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