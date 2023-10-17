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В Австрии на полигоне танк Leopard съехал с дороги, погиб солдат

Киев • УНН

 • 370532 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. На военном полигоне Алленштайг в Австрии танк Leopard по неизвестным причинам съехал с дороги и перевернулся. В результате погиб солдат. Об этом пишет The Limited Times, передает УНН.

В Австрии на полигоне танк Leopard съехал с дороги, погиб солдат

Детали

Отмечается, что еще трое бойцов, из них один профессиональный унтер-офицер и двое солдат срочной службы, которые находились в танке, получили легкие ранения и были доставлены каретой скорой помощи в больницу.

Расследованием событий будет заниматься комиссия по аварии военного командования Нижней Австрии.

Дополнение

Министр обороны Клаудия Таннер была глубоко опечалена.

«Мои мысли с семьей и друзьями погибшего солдата. Это печальный день для Вооруженных сил. Пострадавшие получают всю необходимую поддержку и заботу», — сказала Таннер.

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