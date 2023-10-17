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В Австрії на полігоні танк Leopard з’їхав з дороги, загинув солдат

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. На військовому полігоні Алленштайг в Австрії танк Leopard з невідомих причин з’їхав з дороги та перекинувся. Як наслідок загинув солдат. Про це пише The Limited Times, передає УНН.

В Австрії на полігоні танк Leopard з’їхав з дороги, загинув солдат

Деталі

Зазначається, що ще троє бійців, з них один професійний унтер-офіцер і двоє солдатів строкової служби, які перебували в танку, отримали легкі поранення та були доставлені каретою швидкої допомоги до лікарні.

Розслідуванням подій займатиметься комісія з аварії військового командування Нижньої Австрії.

Доповнення

Міністр оборони Клаудія Таннер була глибоко засмучена.

«Мої думки з родиною та друзями загиблого солдата. Це сумний день для Збройних сил. Постраждалі отримують всю необхідну підтримку та турботу», — сказала Таннер.

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