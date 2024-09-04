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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В августе Биржа Благотворительности "ДоброДій" помогла тяжелобольным детям почти на полмиллиона гривен

В августе Биржа Благотворительности "ДоброДій" помогла тяжелобольным детям почти на полмиллиона гривен

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 12:11  •  4887 просмотра

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Биржа Благотворительности "ДоброДій" в августе оказала помощь 18 тяжелобольным детям на сумму почти 400 тыс. грн. С начала полномасштабного вторжения рф организация собрала и имплементировала 127,2 млн грн в благотворительные проекты.

В течение августа Биржа Благотворительности "ДоброДій", основанная Еленой и Юлией Соседками, оказала помощи тяжелобольным детям почти на полмиллиона гривен, пишет УНН

"В течение августа мы направили свои усилия на поддержку наиболее уязвимых наших подопечных - детей и подростков с тяжелыми диагнозами, патологиями, последствиями болезней и травм. Несмотря на отсутствие масштабных достижений, организация не прекращала помогать тем, кто нуждается в нашей поддержке больше всего. За месяц была оказана помощь 18 тяжелобольным детям на сумму почти 400 000 грн", - сообщили в „ДоброДій".

По словам благотворителей, эти средства позволили юным украинцам продолжить необходимое лечение и реабилитацию и дали шанс выжить и продолжить развиваться.

В "ДобороДій" отметили, что с момента полномасштабного вторжения россии в Украину общая сумма помощи, собранная и имплементированная ими в благотворительные проекты, достигла 127,2 миллиона гривен.

В частности, за этот период ВСУ получили более 91,5 млн грн, медицинские учреждения - почти 8,5 млн грн для обеспечения насущных потребностей. Помощь тяжелобольным детям составила почти 13,5 млн грн, а гуманитарная поддержка и социальные инициативы были профинансированы на более 13,7 млн грн.

"Каждый ваш вклад является бесценным, особенно в те периоды, когда большие результаты кажутся недостижимыми. Мы продолжаем нашу работу и верим, что совместными усилиями преодолеем все вызовы", - отметили в Биржа благотворительности.

Приобщиться к сбору средств можно на сайте https://248.dp.ua/projects.

Напомним

В июле Биржа Благотворительности "ДоброДій" отпраздновала 10-летний юбилей своей работы. По случаю Дня рождения был запущен флешмоб #ДіюДобром. Кроме того "ДоброДій" стала лауреатом национального конкурса "Благотворительная Украина - 2023".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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