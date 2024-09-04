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У серпні Біржа Благодійності "ДоброДій" допомогла важкохворим дітям на майже пів мільйона гривень

У серпні Біржа Благодійності "ДоброДій" допомогла важкохворим дітям на майже пів мільйона гривень

Київ • УНН

 • 10894 перегляди

Біржа Благодійності "ДоброДій" у серпні надала допомогу 18 важкохворим дітям на суму майже 400 тис. грн. З початку повномасштабного вторгнення рф організація зібрала та імплементувала 127,2 млн грн у благодійні проєкти.

Протягом серпня Біржа Благодійності "ДоброДій", заснована Оленою та Юлією Сосєдками, надала допомоги важкохворим дітям на майже пів мільйона гривень, пише УНН

"Протягом серпня ми спрямували свої зусилля на підтримку найбільш вразливих наших підопічних – дітей та підлітків з важкими діагнозами, патологіями, наслідками хвороб і травм. Попри відсутність масштабних здобутків, організація не припиняла допомагати тим, хто потребує нашої підтримки найбільше. За місяць було надано допомогу 18 важкохворим дітям на суму майже 400 000 грн", - повідомили в "ДоброДій".

За словами благодійників, ці кошти дозволили юним українцям продовжити необхідне лікування та реабілітацію і дали шанс вижити та продовжити розвиватися.

У "ДобороДій" зазначили, що з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну загальна сума допомоги, зібрана та імплементована ними у благодійні проєкти, сягнула 127,2 мільйони гривень.

Зокрема, за цей період ЗСУ отримали понад 91,5 млн грн, медичні установи – майже 8,5 млн грн для забезпечення нагальних потреб. Допомога важкохворим дітям склала майже 13,5 млн грн, а гуманітарна підтримка та соціальні ініціативи були профінансовані на понад 13,7 млн грн.

"Кожен ваш внесок є безцінним, особливо у ті періоди, коли великі результати здаються недосяжними. Ми продовжуємо нашу роботу і віримо, що спільними зусиллями подолаємо усі виклики", - зазначили у Біржа благодійності.

Долучитися до зборів коштів можна на сайті https://248.dp.ua/projects.

Нагадаємо

У липні Біржа Благодійності "ДоброДій" відсвяткувала 10-річний ювілей своєї роботи. З нагоди Дня народження був запущений флешмоб #ДіюДобром. Окрім того "ДоброДій" стала лауреатом національного конкурсу "Благодійна Україна - 2023".

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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